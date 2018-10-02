Тренер «Монако»: Головин сыграет в матче Лиги чемпионов с «Боруссией»
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«Головин — высококлассный игрок. На протяжении последних 10 дней он продуктивно тренировался с командой, а также выступил в нескольких матчах. Он сыграет в матче с «Боруссией», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».
Матч «Боруссия» — «Монако» состоится 3 октября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Головин вместе с «Монако» прилетел в Дортмунд на матч ЛЧ с «Боруссией».