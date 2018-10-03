Каррера: в отличие от ЦСКА, «Спартак» любит играть в футбол
- @fcsm_official
«Каждая команда играет по своему, у всех свой состав и подход. К любому сопернику нужно подходить исходя из тех игроков, которые есть», — сказал Каррера.
Он также сказал, что в отличие от армейского клуба красно-белые не привыкли весь матч проводить в обороне.
«Мои игроки любят играть в футбол. В отличие от ЦСКА, мы не умеем обороняться 90 минут. Мы хотим создавать проблемы сопернику», — заявил Каррера.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о задачах наставника в период неудачной серии команды.