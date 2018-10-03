Вратарь «Йокерита» оценил старт в новом сезоне КХЛ
- РИА Новости
«Новый сезон, новая команда. Всё по-другому по сравнению с прошлым сезоном в рижском «Динамо». Думаю, поэтому и получилось хорошее начало — дополнительно мотивировали новая обстановка в новых клубах, городе и стране», — заявил он.
По его словам, у «Йокерита» хорошая по составу команда.
Кроме того, Калныньш отметил, что удачный старт команды получился немного неожиданным и расслабляться нельзя, поскольку в конференции очень серьёзные соперники — СКА, ЦСКА, «Локомотив».
Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.