Вратарь «Йокерита» оценил старт в новом сезоне КХЛ

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Вратарь «Йокерита» Янис Калныньш в беседе с «Известиями» оценил старт в новом сезоне КХЛ.
Вратарь «Йокерита» оценил старт в новом сезоне КХЛ
  • РИА Новости

«Новый сезон, новая команда. Всё по-другому по сравнению с прошлым сезоном в рижском «Динамо». Думаю, поэтому и получилось хорошее начало — дополнительно мотивировали новая обстановка в новых клубах, городе и стране», — заявил он.

По его словам, у «Йокерита» хорошая по составу команда.

Кроме того, Калныньш отметил, что удачный старт команды получился немного неожиданным и расслабляться нельзя, поскольку в конференции очень серьёзные соперники — СКА, ЦСКА, «Локомотив».

Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.

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