«Лейкерс» Джеймса уступил «Денверу» в предсезонном матче НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил клубу «Денвер Наггетс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» Джеймса уступил «Денверу» в предсезонном матче НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 113:111 в пользу «Денвера».

В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал Джавал Макги — 15. Новичок команды Леброн Джеймс отметился 13 баллами.

У «Денвера» самым результативным стал Мэйсон Пламли, набравший 23 очка.

В другом матче «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Мемфис Гриззлис» со счётом 131:115, бывший клуб Джеймса «Кливленд Кавальерс» переиграл «Бостон Брюинз» — 102:95, ещё одна команда, за которую играл трёхкратный чемпион НБА, — «Майами Хит» уступил «Шарлотт Хорнет» со счётом 113:122.

Ранее НБА предупредила защитника клуба «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смита о санкциях, которые последуют в случае, если он не прикроет татуировку с маркой одежды.

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