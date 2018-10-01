НБА оштрафует игрока «Кливленд Кавальерс» Смита, если он не прикроет татуировку бренда одежды

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предупредила защитника клуба «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смита о санкциях, если игрок не прикроет татуировку с маркой одежды.

Об этом американский спортсмен сообщил в Instagram.

«Сегодня мне сказали, что я буду получать штраф каждый матч, если не прикрою татуировку Supreme. Эти ребята в офисе лиги очень странные», — написал Смит.

При этом представители лиги рассказали NBC Sports, что татуировка нарушает политику НБА, согласно которой игрокам запрещается демонстрировать любые коммерческие логотипы на теле или волосах.

Ранее сообщалось, что игроки НБА впервые за 60 лет смогут сняться в рекламе пива.