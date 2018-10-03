Фернандес о победе над «Реалом»: мы сделали то, во что не многие верили

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу своих подопечных над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы сделали то, во что не многие верили. Это лучший мой матч за ЦСКА. Для нас было важно не только обороняться, но мы также шли в контратаки, создавали моменты», — заявил Фернандес после матча.

Он отметил, что ЦСКА удалось обыграть «Реал» также благодаря поддержке болельщиков.

«Я шутил, что сохранился климат чемпионата мира», — добавил защитник.

Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Хулен Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.

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