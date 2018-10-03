Гончаренко о победе над «Реалом»: ЦСКА отработал в защите прекрасно, выстоял

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своих подопечных над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы отработали в защите прекрасно, выстояли. Надо понимать, что такая сильная команда, как «Реал», может создавать моменты в любых сочетаниях», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

Он отметил, что обязательно проведёт беседу с командой по поводу этой победы.

«Дело в том, что победа БАТЭ над «Баварией» (в 2012 году со счётом 3:1. — RT) стала окончанием для белорусской команды. Кстати, в том матче тоже играл Тони Кроос. Боюсь повторения здесь, надеюсь на молодость игроков», — добавил специалист.

Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Хулен Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.