Гончаренко о победе над «Реалом»: ЦСКА отработал в защите прекрасно, выстоял

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своих подопечных над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, мы отработали в защите прекрасно, выстояли. Надо понимать, что такая сильная команда, как «Реал», может создавать моменты в любых сочетаниях», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

Он отметил, что обязательно проведёт беседу с командой по поводу этой победы.

«Дело в том, что победа БАТЭ над «Баварией» (в 2012 году со счётом 3:1. — RT)  стала окончанием для белорусской команды. Кстати, в том матче тоже играл Тони Кроос. Боюсь повторения здесь, надеюсь на молодость игроков», — добавил специалист.

Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Хулен Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить