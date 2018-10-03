Дзагоев высказался об удалении Акинфеева в концовке матча ЛЧ с «Реалом»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал удаление голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева в концовке матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Непонятная ситуация. Ладно бы одну жёлтую. Ну показал своё недовольство — да, но что дальше? Теперь за каждое такое действие две жёлтые давать? Конечно, для нас это будет потеря, потому что Игорь нас сегодня несколько раз точно спас. Как минимум один матч пропустит, а там ещё смотря что судья напишет. Это капитан, лидер команды. Но что делать? Будем как-то двигаться», — приводит слова Дзагоева телеканал «Матч ТВ».

Акинфеев был удалён на 95-й минуте матча. Место в воротах ЦСКА занял Георгий Кырнац, вышедший на замену вместо хавбека Ивана Облякова.

Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Никола Влашич назвал победу ЦСКА над «Реалом» в матче ЛЧ тяжёлой и заслуженной.