Дзагоев высказался об удалении Акинфеева в концовке матча ЛЧ с «Реалом»
«Непонятная ситуация. Ладно бы одну жёлтую. Ну показал своё недовольство — да, но что дальше? Теперь за каждое такое действие две жёлтые давать? Конечно, для нас это будет потеря, потому что Игорь нас сегодня несколько раз точно спас. Как минимум один матч пропустит, а там ещё смотря что судья напишет. Это капитан, лидер команды. Но что делать? Будем как-то двигаться», — приводит слова Дзагоева телеканал «Матч ТВ».
Акинфеев был удалён на 95-й минуте матча. Место в воротах ЦСКА занял Георгий Кырнац, вышедший на замену вместо хавбека Ивана Облякова.
Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.
Ранее Никола Влашич назвал победу ЦСКА над «Реалом» в матче ЛЧ тяжёлой и заслуженной.