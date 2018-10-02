Стало известно имя соперницы россиянки Шевченко в бою за титул UFC

Россиянка Валентина Шевченко проведёт поединок против Сиары Юбенкс на турнире UFC 230 за титул чемпионки в наилегчайшем весе.

Как сообщает MMA Junkie, бой Шевченко — Юбенкс станет центральным на турнире UFC 230, который пройдёт 3 ноября в Нью-Йорке.

Россиянка должна была сразиться за титул на турнире UFC 228 против Ники Монтаньо, но американка снялась из-за травмы.

Всего в активе Шевченко 18 боёв в смешанных единоборствах, в 15 из которых она одержала победу, а в трёх потерпела поражение. В UFC она провела шесть поединков, четыре из которых выиграла, два проиграла.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что в бое с Хабибом Нурмагомедовым докажет, что является самым лучшим в мире бойцом.