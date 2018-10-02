Скоулз заявил, что Моуринью позорит «Манчестер Юнайтед»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выступил с критикой в адрес главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.
Скоулз заявил, что Моуринью позорит «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«Я удивлен, что Моуринью удержался на своём посту после поражения от «Вест Хэма» — настолько плохим было выступление команды в том матче. Не было ни должного настроя, ни игры. Моуринью постоянно атакует на пресс-конференциях своих игроков, руководство клуба, потому что он не получает того, чего хочет. Думаю, его рот вышел из-под контроля. Он позорит клуб», — приводит слова Скоулза Mirror.

В семи стартовых турах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал всего десять очков, что является худшим для команды стартом сезона за последние 29 лет.

Ранее сообщалось, что Майкл Оуэн выступил с критикой в адрес Моуринью.

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