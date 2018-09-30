Обладатель «Золотого мяча» Оуэн выступил с критикой в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Моуринью

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Экс-игрок сборной Англии по футболу, обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн, выступил с критикой в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона-2018/19.
Обладатель «Золотого мяча» Оуэн выступил с критикой в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Моуринью
  • Reuters

«МЮ играет на среднем уровне. Единственное, что изменилось — Моуринью купил ещё больше футболистов. Но любой атакующий футболист в «Манчестер Юнайтед» играет под руководством Моуринью либо на том же уровне, либо хуже. Он никого не сделал лучше с точки зрения нападения. Да, он улучшил защитников, потому что является тренером, который предпочитает оборонительный стиль. Сейчас команда идёт в никуда, и это продолжается уже в течение четырёх-пяти лет», — цитирует форварда сайт Goal.com со ссылкой на телеканал BT Sport.

В семи стартовых турах чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» набрал всего десять очков и занимает десятую строчку турнирной таблицы. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на девять баллов.

Ранее Моуринью заявил, что у него есть претензии к качеству игры команды и психологии футболистов.

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