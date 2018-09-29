Моуринью: есть претензии к качеству игры и психологии игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своих подопечных от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.

«Думаю, что для такой ловкой команды проигрывать 0:1 уже к 5-й минуте игры — это не лучшее начало. В следующем матче нам нужно начать лучше», — приводит слова Моуринью BBC.

Он отметил, что один гол МЮ пропустил из офсайда, второй — автогол, к третьему привела ошибка судьи.

«Что касается игры в целом, то у меня есть претензии к её качеству и психологии игроков. Нужно всегда стараться, такова моя природа футбольного профессионала», — добавил специалист.

Матч между «Вэст Хэмом» и МЮ завершился победой «молотобойцев» со счётом 3:1.

Ранее Рио Фердинанд заявил, что руководство «Манчестер Юнайтед» должно принять важные решения.