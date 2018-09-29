Фердинанд заявил, что руководство «Манчестер Юнайтед» должно принять важные решения
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«Если вы футболист «Манчестер Юнайтед», у вас в ДНК должны быть заложены усердная работа и старания. Сегодня я этого не увидел», — приводит слова Фердинанда BT Sport.
Он отметил, что совершенно не доволен тем, как игроки действовали на поле в матче с «Вест Хэм Юнайтед».
«В клубе должны принять важные решения. В руководстве будут обсуждать будущее тренера и состава, потому что не выполняются базовые вещи. Это нужно обсуждать», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 29 лет.