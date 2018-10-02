Дубль Дацюка помог СКА разгромить «Спартак» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.
В составе СКА отличились Александр Дергачёв, Владислав Гавриков, Ярно Коскиранта и Алексей Кручинин, а Павел Дацюк стал автором дубля.
В следующем матче СКА сыграет с «Сочи», а «Спартак» — с «Витязем».
В параллельных матчах «Нефтехимик» победил «Локомотив» со счётом 4:2, а «Авангард» разгромил «Витязь» — 6:0.
Ранее сообщалось, что КХЛ определила лучших игроков лиги в сентябре.