Дубль Дацюка помог СКА разгромить «Спартак» в матче КХЛ

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Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Дацюка помог СКА разгромить «Спартак» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

В составе СКА отличились Александр Дергачёв, Владислав Гавриков, Ярно Коскиранта и Алексей Кручинин, а Павел Дацюк стал автором дубля.

В следующем матче СКА сыграет с «Сочи», а «Спартак» — с «Витязем».

В параллельных матчах «Нефтехимик» победил «Локомотив» со счётом 4:2, а «Авангард» разгромил «Витязь» — 6:0.

Ранее сообщалось, что КХЛ определила лучших игроков лиги в сентябре.

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