КХЛ определила лучших игроков лиги в сентябре
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- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт лиги, лучшим голкипером месяца стал чешский легионер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж, лучшим защитником сентября был назвал канадец Даррен Диц из казахстанского «Барыса», а награды лучшему форварду удостоился партнёр Коваржа Анатолий Голышев.
Лучшим новичком сентября в КХЛ, в свою очередь, был признан нападающий новосибирской «Сибири» Никита Михайлов.
Ранее сообщалось, что Владимир Крикунов был назначен главным тренером московского «Динамо».