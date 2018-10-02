КХЛ определила лучших игроков лиги в сентябре

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков турнира по итогам матчей регулярного чемпионата, состоявшихся в сентябре 2018 года.

Как сообщает официальный сайт лиги, лучшим голкипером месяца стал чешский легионер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж, лучшим защитником сентября был назвал канадец Даррен Диц из казахстанского «Барыса», а награды лучшему форварду удостоился партнёр Коваржа Анатолий Голышев.

Лучшим новичком сентября в КХЛ, в свою очередь, был признан нападающий новосибирской «Сибири» Никита Михайлов.

Ранее сообщалось, что Владимир Крикунов был назначен главным тренером московского «Динамо».