Роберто Карлос считает, что «Реалу» будет непросто обыграть ЦСКА в матче ЛЧ

Короткая ссылка
Бывший защитник сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским «Реалом».
Роберто Карлос считает, что «Реалу» будет непросто обыграть ЦСКА в матче ЛЧ
  • ©Carlos Manuel Martins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Реал» производит отличное впечатление. Я вчера говорил с игроками, они очень мотивированы, хотят снова начать побеждать. ЦСКА — качественная команда, но они не привыкли к соревнованиям на таком уровне. Не привыкли выигрывать большие трофеи. Игроки ЦСКА будут очень мотивированы, потому что они играют против «Реала», — приводит слова Карлоса «Чемпионат» со ссылкой на эфир клубного телевидения «Реала».

Он отметил, что мадридской команде будет непросто одержать победу над армейцами. 

«ЦСКА — команда, которая много прессингует и много забивает. Большинство игроков ЦСКА выступают в сборной России. Важно сохранять концентрацию и быть спокойными, потому что против «Реала» все играют главный матч в жизни», — добавил бразилец.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 22:00.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич не вошёл в стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить