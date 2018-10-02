Роберто Карлос считает, что «Реалу» будет непросто обыграть ЦСКА в матче ЛЧ

Бывший защитник сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским «Реалом».

«Реал» производит отличное впечатление. Я вчера говорил с игроками, они очень мотивированы, хотят снова начать побеждать. ЦСКА — качественная команда, но они не привыкли к соревнованиям на таком уровне. Не привыкли выигрывать большие трофеи. Игроки ЦСКА будут очень мотивированы, потому что они играют против «Реала», — приводит слова Карлоса «Чемпионат» со ссылкой на эфир клубного телевидения «Реала».

Он отметил, что мадридской команде будет непросто одержать победу над армейцами.

«ЦСКА — команда, которая много прессингует и много забивает. Большинство игроков ЦСКА выступают в сборной России. Важно сохранять концентрацию и быть спокойными, потому что против «Реала» все играют главный матч в жизни», — добавил бразилец.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 22:00.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич не вошёл в стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов с ЦСКА.