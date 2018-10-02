Фернандес уверен, что предстоящий матч ЦСКА с «Реалом» войдёт в историю

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Уверен, что этот матч войдёт в историю! Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события — настоящий праздник. Наш клуб, ЦСКА, сыграет с лучшей командой мира в крупнейшем турнире, и одно это наполняет меня гордостью», — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что как бы ни завершилась игра, за ней будет наблюдать весь мир.

«Надеюсь, что мы проведём большой матч. Скажу честно: мы хотим обыграть «Реал», — добавил защитник.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 22:00.

Ранее главный тренер «Реала» объяснил, почему Серхио Рамос не полетел на матч ЛЧ с ЦСКА.