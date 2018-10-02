Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Крыльями Советов», сообщает «Реальное время».

«Говорил до игры, что две равные команды играют. Я предполагал, что сегодня будет мало моментов. У нас есть проблемы, нам тяжело вскрыть оборону. Я предполагал, что сегодня будет минимум моментов», — заявил он.

По словам Бердыева, он рад, что «Рубин» проявил характер.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Крыльев Советов» в девятом туре РПЛ.

Также экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН оценил отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой «Спартака».