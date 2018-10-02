Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Короткая ссылка
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Крыльями Советов», сообщает «Реальное время».
Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Говорил до игры, что две равные команды играют. Я предполагал, что сегодня будет мало моментов. У нас есть проблемы, нам тяжело вскрыть оборону. Я предполагал, что сегодня будет минимум моментов», — заявил он.

По словам Бердыева, он рад, что «Рубин» проявил характер.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Крыльев Советов» в девятом туре РПЛ.

Также экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН оценил отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить