«Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Крыльев Советов» в девятом туре РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма отличился полузащитник казанцев Вячеслав Подберёзкин. Во второй половине игры Максим Канунников сравнял счёт. А в компенсированное время Сердар Азмун принёс победу «Рубину».

Таким образом, «Рубин» набирает 14 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице. Самарцы располагаются на 15-й позиции с семью баллами.

В десятом туре «Рубин» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Крылья Советов» — с московским «Динамо».

Ранее «Спартак» проиграл «Ростову» в девятом туре РПЛ.