«Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Крыльев Советов» в девятом туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В середине первого тайма отличился полузащитник казанцев Вячеслав Подберёзкин. Во второй половине игры Максим Канунников сравнял счёт. А в компенсированное время Сердар Азмун принёс победу «Рубину».
Таким образом, «Рубин» набирает 14 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице. Самарцы располагаются на 15-й позиции с семью баллами.
В десятом туре «Рубин» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Крылья Советов» — с московским «Динамо».
Ранее «Спартак» проиграл «Ростову» в девятом туре РПЛ.