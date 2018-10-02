Двукратная чемпионка мира по сноуборду Тудегешева пропустит сезон-2018/19
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отечественную спортсменку.
По словам Тудегешевой, её подготовка к сезону была сорвана по вине Федерации сноуборда России (ФСР). В том случае если организация не изменит своего отношения к атлетам, Екатерина может завершить профессиональную карьеру.
Тудегешева является чемпионкой мира в параллельном и параллельном гигантском слаломе, а также обладательницей Кубка мира 2011 года в параллельных дисциплинах.
Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков провёл встречу с Тудегешевой.