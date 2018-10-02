Двукратная чемпионка мира по сноуборду Тудегешева пропустит сезон-2018/19

Титулованная российская сноубордистка Екатерина Тудегешева полностью пропустит сезон-2018/19, поскольку не успевает должным образом подготовиться к международным соревнованиям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отечественную спортсменку.

По словам Тудегешевой, её подготовка к сезону была сорвана по вине Федерации сноуборда России (ФСР). В том случае если организация не изменит своего отношения к атлетам, Екатерина может завершить профессиональную карьеру.

Тудегешева является чемпионкой мира в параллельном и параллельном гигантском слаломе, а также обладательницей Кубка мира 2011 года в параллельных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков провёл встречу с Тудегешевой.