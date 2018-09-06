Колобков провёл встречу со сноубордисткой Тудегешевой

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Министр спорта России Павел Колобков провёл встречу с двукратной чемпионкой мира по сноуборду Екатериной Тудегешевой.
Колобков провёл встречу со сноубордисткой Тудегешевой
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе беседы особое внимание было уделено формату спортивной подготовки сноубордистки в связи с существующими разногласиями внутри Федерации сноуборда России.

В конце августа Тудегешева выразила опасения что ей и Алёне Заварзиной, возможно, придётся пропустить предстоящий сезон из-за проблем с организацией подготовки со стороны федерации.

Ранее стало известно, что Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры.

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