Колобков провёл встречу со сноубордисткой Тудегешевой

Министр спорта России Павел Колобков провёл встречу с двукратной чемпионкой мира по сноуборду Екатериной Тудегешевой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе беседы особое внимание было уделено формату спортивной подготовки сноубордистки в связи с существующими разногласиями внутри Федерации сноуборда России.

В конце августа Тудегешева выразила опасения что ей и Алёне Заварзиной, возможно, придётся пропустить предстоящий сезон из-за проблем с организацией подготовки со стороны федерации.

Ранее стало известно, что Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры.