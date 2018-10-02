В матче чемпионата Швеции по футболу игрок выпил пива после забитого мяча
- globallookpress.com
Полузащитник забил мяч со штрафного и побежал к трибунам. Один из болельщиков бросил ему пластиковый стакан с пивом. Хавбек поймал его и сделал глоток.
«Это пиво мне бросили от радости. Я сумел его поймать и чуть-чуть глотнул. Подумал, что это весело и забавно», — приводит слова Бакирчиоглу C More.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Хаммарбю».
Ранее Мутко не исключил, что на российских стадионах могут разрешить продажу пива.