В матче чемпионата Швеции по футболу игрок выпил пива после забитого мяча

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Капитан футбольного клуба «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива во время матча чемпионата Швеции с «Гётеборгом».
В матче чемпионата Швеции по футболу игрок выпил пива после забитого мяча
  • globallookpress.com

Полузащитник забил мяч со штрафного и побежал к трибунам. Один из болельщиков бросил ему пластиковый стакан с пивом. Хавбек поймал его и сделал глоток.

«Это пиво мне бросили от радости. Я сумел его поймать и чуть-чуть глотнул. Подумал, что это весело и забавно», — приводит слова Бакирчиоглу C More.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Хаммарбю».

Ранее Мутко не исключил, что на российских стадионах могут разрешить продажу пива.

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