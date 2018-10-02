В матче чемпионата Швеции по футболу игрок выпил пива после забитого мяча

Капитан футбольного клуба «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива во время матча чемпионата Швеции с «Гётеборгом».

Полузащитник забил мяч со штрафного и побежал к трибунам. Один из болельщиков бросил ему пластиковый стакан с пивом. Хавбек поймал его и сделал глоток.

«Это пиво мне бросили от радости. Я сумел его поймать и чуть-чуть глотнул. Подумал, что это весело и забавно», — приводит слова Бакирчиоглу C More.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Хаммарбю».

Ранее Мутко не исключил, что на российских стадионах могут разрешить продажу пива.