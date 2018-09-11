Мутко не исключил, что на российских стадионах могут разрешить продажу пива
- РИА Новости
«Никаких проблем реализация пива на стадионах во время чемпионата мира не вызвала. Сейчас мы обдумываем эту ситуацию», — приводит слова Мутко «Матч ТВ».
Он отметил, что в легализации продажи пива на стадионах есть экономическая целесообразность.
«Безусловно, для этого должны быть соответствующие условия, сейчас на современных стадионах можно это делать. Будем что-то решать на эту тему», — добавил чиновник.
Согласно российскому законодательству, продажа алкоголя на спортивных сооружениях запрещена.
Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил продажу алкоголя на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.