Мутко не исключил, что на российских стадионах могут разрешить продажу пива

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Вице-премьер России Виталий Мутко высказал мнение о возможности легализации продажи пива на российских стадионах.
Мутко не исключил, что на российских стадионах могут разрешить продажу пива
  • РИА Новости

«Никаких проблем реализация пива на стадионах во время чемпионата мира не вызвала. Сейчас мы обдумываем эту ситуацию», — приводит слова Мутко «Матч ТВ».

Он отметил, что в легализации продажи пива на стадионах есть экономическая целесообразность.

«Безусловно, для этого должны быть соответствующие условия, сейчас на современных стадионах можно это делать. Будем что-то решать на эту тему», — добавил чиновник.

Согласно российскому законодательству, продажа алкоголя на спортивных сооружениях запрещена.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил продажу алкоголя на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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