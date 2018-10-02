Почеттино пофантазировал, что мог бы стать тренером Месси в «Эспаньоле»

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Главный тренер английского «Тоттенхэма» в преддверии матча Лиги чемпионов с «Барселоной» вспомнил, как в первый раз услышал об аргентинском нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.
Почеттино пофантазировал, что мог бы стать тренером Месси в «Эспаньоле»
  • Reuters

«Я услышал о Месси, когда выступал за «Эспаньол», как о невысоком пареньке из академии «Барселоны». Слышал, что он был очень близок к переходу в «Эспаньол». В том сезоне «Барселона» играла против «Ювентуса» Фабио Капелло в матче за Кубок Жоана Гампера. Месси сыграл потрясающе, и Капелло его похвалил. После этого «Барселона» изменила решение и оставила футболиста у себя», — цитирует специалиста FourFourTwo.

Он также порассуждал, что если бы не случилось того матча, то Месси мог быть большой звездой в другом каталонском клубе.

«Эспаньол» был бы как «Барселона». Мы были бы одноклубниками, а потом я мог бы стать его тренером в «Эспаньоле», — сказал Почеттино.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Барселоной» состоится 3 октября на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Марадона обвинил Месси во всех неудачах аргентинского футбола.

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