Марадона «обвинил» Месси во всех неудачах аргентинского футбола

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона призвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси не возвращаться в национальную команду, чтобы доказать её несостоятельность без своего лидера.

«Не советую Месси больше выступать за сборную Аргентины. Юношеская сборная Аргентины до 15 лет проиграла — виноват Месси. В национальном чемпионате «Расинг» встречается с «Бока Хуниорс» — виноват Месси. Его винят всегда и во всём», — приводит слова Марадоны FourFourTwo.

Он считает, что сборная Аргентины будет испытывать большие трудности без своего лидера Лионеля Месси.

Ранее Диего Марадона заявил, что ему стыдно за выступление сборной Аргентины на чемпионате мира 2018 года.