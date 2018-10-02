Экс-тренер сборной России по футболу считает, что Акинфеев ещё может вернуться в национальную команду
- Reuters
«Я думал, что Игорь будет играть лет до сорока, как Буффон. Но наверняка он очень долго думал и решил, что устал жить в таком режиме», — приводит слова специалиста Sport24.
Он также выразил благодарность голкиперу за игру в составе российской сборной и сказал, что это решение необходимо принять и уважать.
«У меня есть мысли, что мы ещё можем увидеть Игоря в майке сборной. Думаю, на данный момент тренерский штаб остановится на кандидатуре Андрея Лунёва как вратаря номер один. Если всё будет складываться хорошо, то так оно и будет», — добавил Чернышов.
Ранее Нигматуллин выразил мнение, что в ближайшие 100 лет никто не сможет повторить успехи Акинфеева.