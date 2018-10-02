Экс-тренер сборной России по футболу считает, что Акинфеев ещё может вернуться в национальную команду

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Бывший тренер сборной России по футболу Андрей Чернышов заявил, что был шокирован решением вратаря Игоря Акинфеева закончить выступления за национальную команду.
Экс-тренер сборной России по футболу считает, что Акинфеев ещё может вернуться в национальную команду
  • Reuters

«Я думал, что Игорь будет играть лет до сорока, как Буффон. Но наверняка он очень долго думал и решил, что устал жить в таком режиме», — приводит слова специалиста Sport24.

Он также выразил благодарность голкиперу за игру в составе российской сборной и сказал, что это решение необходимо принять и уважать.

«У меня есть мысли, что мы ещё можем увидеть Игоря в майке сборной. Думаю, на данный момент тренерский штаб остановится на кандидатуре Андрея Лунёва как вратаря номер один. Если всё будет складываться хорошо, то так оно и будет», — добавил Чернышов.

Ранее Нигматуллин выразил мнение, что в ближайшие 100 лет никто не сможет повторить успехи Акинфеева.

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