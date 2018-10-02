Экс-тренер сборной России по футболу считает, что Акинфеев ещё может вернуться в национальную команду

Бывший тренер сборной России по футболу Андрей Чернышов заявил, что был шокирован решением вратаря Игоря Акинфеева закончить выступления за национальную команду.

«Я думал, что Игорь будет играть лет до сорока, как Буффон. Но наверняка он очень долго думал и решил, что устал жить в таком режиме», — приводит слова специалиста Sport24.

Он также выразил благодарность голкиперу за игру в составе российской сборной и сказал, что это решение необходимо принять и уважать.

«У меня есть мысли, что мы ещё можем увидеть Игоря в майке сборной. Думаю, на данный момент тренерский штаб остановится на кандидатуре Андрея Лунёва как вратаря номер один. Если всё будет складываться хорошо, то так оно и будет», — добавил Чернышов.

Ранее Нигматуллин выразил мнение, что в ближайшие 100 лет никто не сможет повторить успехи Акинфеева.