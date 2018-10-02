Нигматуллин считает, что в ближайшие 100 лет никто не сможет повторить успехи Акинфеева

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Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить выступления за национальную команду.
Нигматуллин считает, что в ближайшие 100 лет никто не сможет повторить успехи Акинфеева
  • Reuters

«Не удивлён. Травма Акинфеева давно даёт о себе знать. И, конечно, ему тяжело в полной мере справляться со всей нагрузкой, которая на него выпадает: участие в чемпионатах мира, Европы и прочее. Сейчас он решил поберечь себя для армейского коллектива», — приводит слова бывшего спортсмена «Газета.Ru».

Он сказал, что необходимо уважать выбор вратаря. 

«По-моему, повторить успехи Акинфеева в ближайшие 100 лет никому не удастся. Думаю, что его нужно поблагодарить за выступления и наконец навострить взгляды на Андрея Лунёва и других его возможных сменщиков», — добавил Нигматуллин.

Ранее сборная России по футболу опубликовала посвящённое Акинфееву видео.

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