Сборная России по футболу опубликовала посвящённое Акинфееву видео
В официальном Twitter-аккаунте сборной опубликовано видео, посвящённое голкиперу.
Нам будет очень не хватать Игоря Акинфеева в сборной России! Спасибо Игорю за всё 💪 pic.twitter.com/KTLoLzf06P— Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.
«Нам будет очень не хватать Игоря Акинфеева в сборной России! Спасибо Игорю за всё», — говорится в сообщении.
Ранее Акинфеев объявил о завершении международной карьеры.
Хиддинк назвал Акинфеева одним из величайших вратарей России всех времён.