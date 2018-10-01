Хиддинк назвал Акинфеева одним из величайших вратарей России всех времён

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Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк прокомментировал решение голкипера Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.
Хиддинк назвал Акинфеева одним из величайших вратарей России всех времён
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Я бы назвал его одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал. Он обладает отличными навыками. Благодаря цепким рукам он мог легко заблокировать самый мощный удар. Наряду с Львом Яшиным, Акинфеев является одним из величайших вратарей российского футбола всех времён», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Он также рассказал, что Акинфеев — один из тех вратарей, которые способны играть в атаке.

«У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он сильная личность, с прекрасным чувством юмора. Всегда с уважением относился к его мнению», — сказал Хиддинк.

Голландец добавил, что работа с Акинфеевым является одним из лучших воспоминаний в его тренерской карьере.

Ранее Юрий Сёмин оценил решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России. 

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