Олейник считает, что у Фёдора Емельяненко очень хорошие шансы на победу в бое против Соннена
- РИА Новости
«У Фёдора очень хорошие шансы. Больше, чем у Соннена, но не нужно недооценивать Чейла. Как правило, недооценка приводит к нехорошим последствиям», — цитирует россиянина MMA Boxing.
При этом он выразил уверенность, что Емельяненко не станет недооценивать соперника.
«Он проведёт отличный, профессиональный поединок. Вот в финале уже 50/50, там будет тяжело», — добавил Олейник.
Бой Емельяненко и Соннена состоится 13 октября на турнире Bellator 208 в рамках полуфинала Гран-при организации.
Ранее американский комментатор назвал Фёдора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории.