Олейник считает, что у Фёдора Емельяненко очень хорошие шансы на победу в бое против Соннена

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка между Фёдором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом.
Олейник считает, что у Фёдора Емельяненко очень хорошие шансы на победу в бое против Соннена
  • РИА Новости

«У Фёдора очень хорошие шансы. Больше, чем у Соннена, но не нужно недооценивать Чейла. Как правило, недооценка приводит к нехорошим последствиям», — цитирует россиянина MMA Boxing.

При этом он выразил уверенность, что Емельяненко не станет недооценивать соперника.

«Он проведёт отличный, профессиональный поединок. Вот в финале уже 50/50, там будет тяжело», — добавил Олейник.

Бой Емельяненко и Соннена состоится 13 октября на турнире Bellator 208 в рамках полуфинала Гран-при организации. 

Ранее американский комментатор назвал Фёдора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории.

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