Американский комментатор назвал Фёдора Емельяненко величайшим тяжеловесом в истории

Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган поделился мнением о российском бойце Фёдоре Емельяненко.

«Фёдор не проигрывал никому в течение десяти лет, при этом он бился с очень хорошими соперниками. Он побеждал Крокопа, хотя у него была длинная серия побед. Фёдор перебивал его в стойке и очень чисто выиграл тот бой», — сказал Роган.

Он также отметил победу россиянина над бразильцем Ногейрой.

«Это было жуткое избиение. По моему мнению, Емельяненко является величайшим тяжеловесом в истории», — добавил Роган.

13 октября Емельяненко проведёт поединок против американца Чейла Соннена на турнире Bellator 208 в рамках полуфинала Гран-при организации.

Ранее новозеландский боец Хант заявил, что ему было бы интересно провести реванш с Фёдором Емельяненко.