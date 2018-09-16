Новозеландский боец Хант: было бы интересно провести реванш с Фёдором Емельяненко

Новозеландский боец смешанных единоборств Марк Хант прокомментировал своё поражение от россиянина Алексея Олейника в главном поединке вечера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«Олейник поймал меня, утянул в партер, и я проиграл в первом раунде. Поздравляю соперника, он отлично поработал. Не скажу, что что-то пошло не по плану, просто он поймал меня», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Новозеландец также заявил, что, несмотря на близость завершения карьеры, он проведёт ещё несколько поединков.

«По контракту с UFC мне остался ещё один бой, что будет дальше — посмотрим. Да, наверное, было бы интересно провести матч-реванш с Фёдором Емельяненко, посмотрим», — добавил Хант.

В 2006 году Хант потерпел поражение от Емельяненко на турнире организации Pride.

Ранее Олейник рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой в UFC.