Олейник рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой в UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Олейник рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой в UFC

«Возможно, мне был бы интересен бой с Дерриком Льюисом, но он занят поединком с Александром Волковым. Я бы мог сразиться с Франсисом Нганну, чтобы просто побороться со своими страхами, показать себя в противостоянии с таким большим бойцом», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Он также заявил, что по-прежнему готов к поединку с бразильцем Фабрисио Фердумом, с которым изначально должен был встретиться на турнире UFC в Москве.

«Можно попробовать. Каких-то подвижек нет, но людям, наверное, интересно определить, кто лучший грепплер», — добавил Олейник.

На первом турнире UFC в Москве Олейник одержал победу над новозеландцем Марком Хантом в главном событии вечера.

Ранее сообщалось, что турнир UFC в Москве вошёл в пятёрку самых посещаемых в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить