Олейник рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Возможно, мне был бы интересен бой с Дерриком Льюисом, но он занят поединком с Александром Волковым. Я бы мог сразиться с Франсисом Нганну, чтобы просто побороться со своими страхами, показать себя в противостоянии с таким большим бойцом», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Он также заявил, что по-прежнему готов к поединку с бразильцем Фабрисио Фердумом, с которым изначально должен был встретиться на турнире UFC в Москве.

«Можно попробовать. Каких-то подвижек нет, но людям, наверное, интересно определить, кто лучший грепплер», — добавил Олейник.

На первом турнире UFC в Москве Олейник одержал победу над новозеландцем Марком Хантом в главном событии вечера.

Ранее сообщалось, что турнир UFC в Москве вошёл в пятёрку самых посещаемых в истории.