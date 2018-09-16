Турнир UFC в Москве вошёл в пятёрку самых посещаемых в истории

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Старший вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу сообщил, что первый в истории турнир под эгидой организации в России собрал впечатляющую аудиторию.

«На первый бой предварительного кадра пришло 14 тысяч человек. Такую аудиторию у нас и титульные бои не собирают», — приводит слова Шоу «Спорт-Экспресс».

По его словам, посещаемость турнира, который проводился в спорткомплексе «Олимпийский», составила 22 603 человека.

«Это пятое шоу в истории UFC по количеству зрителей. И самый посещаемый в истории турнир ММА на территории России», — заявил Шоу.

Ранее российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил австралийца Марка Ханта в главном поединке турнира UFC в Москве.

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