Турнир UFC в Москве вошёл в пятёрку самых посещаемых в истории
«На первый бой предварительного кадра пришло 14 тысяч человек. Такую аудиторию у нас и титульные бои не собирают», — приводит слова Шоу «Спорт-Экспресс».
По его словам, посещаемость турнира, который проводился в спорткомплексе «Олимпийский», составила 22 603 человека.
«Это пятое шоу в истории UFC по количеству зрителей. И самый посещаемый в истории турнир ММА на территории России», — заявил Шоу.
Ранее российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил австралийца Марка Ханта в главном поединке турнира UFC в Москве.