ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
- @hccska
Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе армейцев отличились Грег Скотт и Максим Шалунов. У хозяев единственную шайбу забросил Антон Бурдасов.
Таким образом, красно-синие продлили победную серию в КХЛ до шести матчей.
В следующем матче ЦСКА встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» с словацким «Слованом».
В параллельной игре КХЛ челябинский «Трактор» одолел московское «Динамо» (1:0).
Ранее дубль Клинкхаммера помог «Ак Барсу» победить «Адмирал» в матче КХЛ.