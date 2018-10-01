ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

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Московский ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
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Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе армейцев отличились Грег Скотт и Максим Шалунов. У хозяев единственную шайбу забросил Антон Бурдасов.

Таким образом, красно-синие продлили победную серию в КХЛ до шести матчей.

В следующем матче ЦСКА встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» с словацким «Слованом».

В параллельной игре КХЛ челябинский «Трактор» одолел московское «Динамо» (1:0).

Ранее дубль Клинкхаммера помог «Ак Барсу» победить «Адмирал» в матче КХЛ.

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