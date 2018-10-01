Собянин: жаль, что Акинфеев уходит из сборной России

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России по футболу.
Собянин: жаль, что Акинфеев уходит из сборной России
  • © Mutsu Kawamori
  • globallookpress.com

«Игорь Акинфеев — большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но всё-таки жаль, что он уходит», — написал Собянин в своём Twitter.

Он также выразил вратарю благодарность за проведённый в составе национальной команды чемпионат мира.

«Желаю удачи», — добавил Собянин.

Ранее Виктор Гусев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

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