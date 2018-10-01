Собянин: жаль, что Акинфеев уходит из сборной России
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«Игорь Акинфеев — большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но всё-таки жаль, что он уходит», — написал Собянин в своём Twitter.
Игорь Акинфеев - большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но все-таки жаль, что он уходит. Спасибо за моменты радости на #ЧМ2018. Желаю удачи! https://t.co/wjYMBzJtfF— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 октября 2018 г.
Он также выразил вратарю благодарность за проведённый в составе национальной команды чемпионат мира.
«Желаю удачи», — добавил Собянин.
Ранее Виктор Гусев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России.