Собянин: жаль, что Акинфеев уходит из сборной России

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России по футболу.

«Игорь Акинфеев — большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но всё-таки жаль, что он уходит», — написал Собянин в своём Twitter.

Игорь Акинфеев - большой мастер и человек. Его слова о новом поколении футболистов тому подтверждение. Но все-таки жаль, что он уходит. Спасибо за моменты радости на #ЧМ2018. Желаю удачи! https://t.co/wjYMBzJtfF — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 октября 2018 г.

Он также выразил вратарю благодарность за проведённый в составе национальной команды чемпионат мира.

«Желаю удачи», — добавил Собянин.

Ранее Виктор Гусев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России.