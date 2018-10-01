СМИ: Футболист «Манчестер Юнайтед» Санчес жалеет об уходе из «Арсенала»

Полузащитник сборной Чили по футболу Алексис Санчес жалеет о своём переходе в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Арсенала».

Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, игрок остался недоволен своим непопаданием в заявку манкунианцев на матч Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» (1:3). После этого он признался полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пересу, что жалеет об уходе из «Арсенала».

После игры наставник МЮ Жозе Моуринью согласился с прессой, что чилиец находится не в оптимальной физической форме.

Ранее Скоулз поделился мнением о сложной ситуации в «Манчестер Юнайтед».