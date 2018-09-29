Скоулз о ситуации в «Манчестер Юнайтед»: такое ощущение, что в клубе идёт война

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказал мнение о сложившейся в клубе ситуации.
Скоулз о ситуации в «Манчестер Юнайтед»: такое ощущение, что в клубе идёт война
  • Reuters

«Похоже на то, что сейчас в клубе беспорядок. Идёт ли он от тех людей, кто стоит над Моуринью? Мы знаем, что Жозе летом не получил тех игроков, которых хотел. Но при этом ему и так выделили много денег на трансферы за время работы в клубе», — приводит слова Скоулза BT Sport.

Он отметил, что некоторые игроки, приобретённые Моуринью, не играют на должном уровне, а некоторым нужно дать время раскрыться.

«Такое ощущение, что в клубе идёт война: от Эда Вудворда (спортивного директора МЮ. — RT) — к Моуринью, а от Моуринью — к игрокам. Всё в клубе кажется нестабильным», — добавил англичанин.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 29 лет.

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