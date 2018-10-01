Капитан сборной Австралии по футболу Единак завершил международную карьеру

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Капитан сборной Австралии по футболу, полузащитник «Астон Виллы» Миле Единак объявил о завершении международной карьеры.
Капитан сборной Австралии по футболу Единак завершил международную карьеру
  • © Andreas Gebert/dpa
  • globallookpress.com

«Я могу подтвердить, что после долгих обсуждений я принял решение завершить карьеру в национальной команде. Я чувствую, что сейчас самое правильное время уйти и сосредоточиться на своей клубной карьере и продлить это путешествие», — написал Единак на своей странице в Instagram.

34-летний футболист провёл в футболке сборной Австралии 79 матчей, в которых забил 20 голов. Он завоевал Кубок Азии в 2015 году и был капитаном национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России.

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