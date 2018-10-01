Российский хоккеист Киселевич пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти
- © Ludvig Thunman
- globallookpress.com
Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер сообщил, что Киселевич сломал челюсть и на старт сезона он будет числиться в списке травмированных, информирует журналист Дэвид Дворк в Twitter.
По словам Бугнера, через две недели Киселевич пройдёт следующее медобследование, где будет оцениваться состояние 28-летнего хоккеиста.
Ранее Богдан Киселевич был вынужден досрочно покинуть лёд в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после попадания шайбы в лицо.