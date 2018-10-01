Российский хоккеист Киселевич пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти

Российский защитник «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич пропустит старт сезона-2018/19 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из-за травмы, полученной в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер сообщил, что Киселевич сломал челюсть и на старт сезона он будет числиться в списке травмированных, информирует журналист Дэвид Дворк в Twitter.

По словам Бугнера, через две недели Киселевич пройдёт следующее медобследование, где будет оцениваться состояние 28-летнего хоккеиста.

Ранее Богдан Киселевич был вынужден досрочно покинуть лёд в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после попадания шайбы в лицо.