Российский хоккеист Киселевич пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти

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Российский защитник «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич пропустит старт сезона-2018/19 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из-за травмы, полученной в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Российский хоккеист Киселевич пропустит старт сезона НХЛ из-за перелома челюсти
  • © Ludvig Thunman
  • globallookpress.com

Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер сообщил, что Киселевич сломал челюсть и на старт сезона он будет числиться в списке травмированных, информирует журналист Дэвид Дворк в Twitter.

По словам Бугнера, через две недели Киселевич пройдёт следующее медобследование, где будет оцениваться состояние 28-летнего хоккеиста.

Ранее Богдан Киселевич был вынужден досрочно покинуть лёд в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после попадания шайбы в лицо.

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