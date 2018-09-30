Российскому хоккеисту «Флориды» Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич был вынужден досрочно покинуть лёд в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после попадания шайбы в лицо.
Российскому хоккеисту «Флориды» Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо
  • Российский хоккеист «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич
  • globallookpress.com

Российский хоккеист провёл на льду чуть более двух минут, после чего получил травму. Как сообщили в пресс-службе «Флориды», Киселевичу наложили 40 швов, позднее он будет осмотрен в больнице на предмет перелома челюсти.

Россиянин выступал за такие клубы, как ЦСК ВВС, «Липецк», «Северсталь» и ЦСКА. Летом он пополнил состав «Флориды».

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче НХЛ.

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