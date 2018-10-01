Клуб НХЛ «Колорадо» победил «Даллас» в предсезонном матче, Варламов отразил 32 броска

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Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» переиграли «Даллас Старз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Клуб НХЛ «Колорадо» победил «Даллас» в предсезонном матче, Варламов отразил 32 броска
  • globallookpress.com
  • © Daniel Bartel/Icon Sportswire

Встреча завершилась со счётом 6:5.

В составе «Колорадо» голы на счету Габриэля Ландескуга (3-я и 25-я минуты), Микко Рантанена (5-я), Тайсона Бэрри (19-я), Колина Уилсона (39-я) и Шелдона Дриса (46-я). 

У «Далласа» шайбы забросили Джейсон Дикинсон (7-я), Джейми Бенн (15-я), Радек Факса (38-я), Девин Шор (50-я) и Тайлер Сегин (60-я). Российский форвард Александр Радулов набрал одно очко, отдав результативную передачу.

Вратарь «Колорадо» Семён Варламов провёл на льду весь матч и отразил 32 из 37 бросков.

В другом матче «Вегас Голден Найтс» победил «Сан-Хосе Шаркс»  — 5:2.

Ранее в заключительном предсезонном матче перед началом регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду обыграли «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:2.

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