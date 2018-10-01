Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче

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В заключительном предсезонном матче перед началом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду обыграли «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:2.
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче
  • globallookpress.com

Одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Александр Овечкин. В свою очередь, российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился результативной передачей.

Стартовый поединок регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз», являющиеся действующими обладателями Кубка Стэнли, проведут ранним утром четверга, 4 октября, против «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что российский защитник «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич пропустит начало регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы.

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