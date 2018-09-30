Ловчев: слышал, что Каррера обиделся, когда Глушакова выбрали капитаном «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что главному тренеру команды Массимо Каррере не понравилось решение игроков о выборе полузащитника Дениса Глушакова капитаном красно-белых перед началом сезона-2018/19.

«Слышал, что Каррера будто бы ещё после того, как команда перед сезоном выбрала капитаном Глушакова, обиделся. Мол, не такого выбора он ожидал», — написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Ловчева, если эта информация является правдивой, а причиной отправки Глушакова в дубль действительно стал лайк под записью актёра Дмитрия Назарова в социальной сети Instagram, руководству «Спартака» уже стоило бы отправить Карреру в отставку.

«Перспектив у такого «Спартака» я не вижу», — добавил он.

Ранее Ловчев назвал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги очередным сигналом к отставке Карреры.