Ловчев: слышал, что Каррера обиделся, когда Глушакова выбрали капитаном «Спартака»
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- globallookpress.com
«Слышал, что Каррера будто бы ещё после того, как команда перед сезоном выбрала капитаном Глушакова, обиделся. Мол, не такого выбора он ожидал», — написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.
По мнению Ловчева, если эта информация является правдивой, а причиной отправки Глушакова в дубль действительно стал лайк под записью актёра Дмитрия Назарова в социальной сети Instagram, руководству «Спартака» уже стоило бы отправить Карреру в отставку.
«Перспектив у такого «Спартака» я не вижу», — добавил он.
Ранее Ловчев назвал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги очередным сигналом к отставке Карреры.