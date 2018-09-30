Ловчев: слышал, что Каррера обиделся, когда Глушакова выбрали капитаном «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что главному тренеру команды Массимо Каррере не понравилось решение игроков о выборе полузащитника Дениса Глушакова капитаном красно-белых перед началом сезона-2018/19.
Ловчев: слышал, что Каррера обиделся, когда Глушакова выбрали капитаном «Спартака»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Слышал, что Каррера будто бы ещё после того, как команда перед сезоном выбрала капитаном Глушакова, обиделся. Мол, не такого выбора он ожидал», — написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Ловчева, если эта информация является правдивой, а причиной отправки Глушакова в дубль действительно стал лайк под записью актёра Дмитрия Назарова в социальной сети Instagram, руководству «Спартака» уже стоило бы отправить Карреру в отставку.

«Перспектив у такого «Спартака» я не вижу», — добавил он.

Ранее Ловчев назвал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги очередным сигналом к отставке Карреры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить