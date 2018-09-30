Тренер «Анжи» высказался о победе над «Зенитом» в матче РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу своих подопечных над санкт-петербургским «Зенитом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нам каждая победа важна. Вы же понимаете, мы пребываем, мягко говоря, в непростом положении. Не то что победа, а даже дополнительное очко даёт нам дополнительные эмоции. Рады, что наша работа сегодня увенчалась победой», — приводит слова Адиева «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Матч «Анжи» — «Зенит» завершился победой махачкалинцев со счётом 2:1.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Анжи» заслужил победу над «Зенитом» в матче РПЛ.