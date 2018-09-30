Семак заявил, что «Анжи» заслужил победу над «Зенитом» в матче РПЛ
- РИА Новости
«В футболе бывают и победы, и поражения. К большому сожалению, сегодня не получилось выиграть. Будем разбираться», — приводит слова Семака Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Он отметил, что «Зенит» недооценил соперника и показал, что удачу, как и победу, надо заслужить.
«Сегодня удача была на стороне «Анжи» и в случае с пенальти, и в случае с голом с игры. Понятно, что были и наши ошибки, но и удачу, и неудачу надо заслужить. Всё в жизни абсолютно заслуженно», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Анжи» в меньшинстве одержал волевую победу над «Зенитом» в матче девятого тура РПЛ.