Глава FIVB высказался о выступлении мужской сборной России на ЧМ по волейболу

Президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса высказал мнение о выступлении мужской сборной России на чемпионате мира по волейболу, проходящем в Болгарии и Италии.

«Я сильно удивился тому, что Россия завершила борьбу так рано. У сборной России очень хорошая команда, великолепные игроки. Я думал, что она дойдёт до полуфинала или финала, это вполне естественно для такой команды, но это спорт, всё случается. Однако сборная России остаётся одной из сильнейших сборных мира», — приводит слова Граса ТАСС.

Российская команда по итогам третьего группового этапа не смогла выйти в полуфиналы чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборные Польши и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу.