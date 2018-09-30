Глава FIVB высказался о выступлении мужской сборной России на ЧМ по волейболу
- РИА Новости
«Я сильно удивился тому, что Россия завершила борьбу так рано. У сборной России очень хорошая команда, великолепные игроки. Я думал, что она дойдёт до полуфинала или финала, это вполне естественно для такой команды, но это спорт, всё случается. Однако сборная России остаётся одной из сильнейших сборных мира», — приводит слова Граса ТАСС.
Российская команда по итогам третьего группового этапа не смогла выйти в полуфиналы чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что сборные Польши и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу.