Глава FIVB высказался о выступлении мужской сборной России на ЧМ по волейболу

Короткая ссылка
Президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса высказал мнение о выступлении мужской сборной России на чемпионате мира по волейболу, проходящем в Болгарии и Италии.
Глава FIVB высказался о выступлении мужской сборной России на ЧМ по волейболу
  • РИА Новости

«Я сильно удивился тому, что Россия завершила борьбу так рано. У сборной России очень хорошая команда, великолепные игроки. Я думал, что она дойдёт до полуфинала или финала, это вполне естественно для такой команды, но это спорт, всё случается. Однако сборная России остаётся одной из сильнейших сборных мира», — приводит слова Граса ТАСС.

Российская команда по итогам третьего группового этапа не смогла выйти в полуфиналы чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборные Польши и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить