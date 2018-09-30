Червиченко считает, что после ухода Промеса игра «Спартака» стала скучной

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом».
Червиченко считает, что после ухода Промеса игра «Спартака» стала скучной
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«На мой взгляд, «Ростов» выглядит более сплочённо, но у красно-белых более мастеровитые игроки, которые могут в одиночку решить исход матча. Игра должна быть интересной, главное, чтобы её не испортил судья», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также сказал, что «Ростов» показывает результаты выше ожидаемого, в то время как «Спартак» выглядит гораздо хуже.

«Не думал, что с уходом Промеса команда потеряет скорость и боевитость. Не хочется признавать, но с его уходом игра «Спартака» стала скучной. Раньше летели на скорости вперёд и забивали, а сейчас как-то грустненько и пресненько. Нет игры, которую мы видели в двух предыдущих сезонах», — добавил Червиченко.

Встреча «Спартака» и «Ростова» состоится 30 сентября на «Открытие Арене» в Москве в 19:00.

Ранее молодёжная команда «Спартака» с Глушаковым и Ещенко в составе разгромила «Ростов».

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