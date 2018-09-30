Итальянский биатлонист подарил своей девушке обручальное кольцо, сделанное из олимпийской медали
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады итальянский биатлонист Доминик Виндиш сделал предложение руки и сердца своей девушке.
- © CARL SANDIN
- globallookpress.com
Об этом он сообщил в своём Instagram.
Примечательно, что спортсмен сделал кольцо из олимпийской медали.
«Уникальное кольцо для уникальной женщины», — написал итальянец.
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