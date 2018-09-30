Итальянский биатлонист подарил своей девушке обручальное кольцо, сделанное из олимпийской медали

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады итальянский биатлонист Доминик Виндиш сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Об этом он сообщил в своём Instagram.

Примечательно, что спортсмен сделал кольцо из олимпийской медали.

«Уникальное кольцо для уникальной женщины», — написал итальянец.

Ранее в США состоялась свадьба олимпийских чемпионок по хоккею.