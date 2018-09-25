В США состоялась свадьба олимпийских чемпионок по хоккею

Капитан женской сборной США по хоккею Меган Дагган сочеталась браком с нападающей сборной Канады Джиллиан Эппс.

«Самый невероятный день в моей жизни», — написала американская спортсменка в своём Twitter.

The most incredible day of my entire life ❤️ pic.twitter.com/zDlSBWmCDj — Meghan Duggan (@mduggan10) 24 сентября 2018 г.

Церемония прошла в Соединённых Штатах.

Дагган является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года, в то время как Эппс выигрывала Олимпиаду в 2006, 2010 и 2014 годах.

Ранее сообщалось, что тренер канадской хоккейной команды потерял сознание во время матча.