В США состоялась свадьба олимпийских чемпионок по хоккею

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Капитан женской сборной США по хоккею Меган Дагган сочеталась браком с нападающей сборной Канады Джиллиан Эппс.
В США состоялась свадьба олимпийских чемпионок по хоккею
  • РИА Новости

«Самый невероятный день в моей жизни», — написала американская спортсменка в своём Twitter.

Церемония прошла в Соединённых Штатах.

Дагган является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года, в то время как Эппс выигрывала Олимпиаду в 2006, 2010 и 2014 годах.

Ранее сообщалось, что тренер канадской хоккейной команды потерял сознание во время матча.

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